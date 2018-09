"L'estat de les Clavegueres": l'actualitat en 8 tuits

1. Miquel Strubell fill, editor de programes de TV



El Suprem torna a denegar la llibertat de Jordi Cuixart perquè les circumstàncies no han canviat. El dia que els espanyolistes guanyin les eleccions catalanes, les circumstàncies hauran canviat. És això, no? Però ei, no són presos polítics. Au aneu a pastar.