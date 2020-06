"Discoteques obertes": l'actualitat en 9 tuits

1. Llibert Ferri Mateo, periodista

2. Montserrat Tudela, directora de la revista ‘Auriga’

3. Sergi Pérez, tuitaire

És molt senzill... a les discoteques hi van adults, que hem de suposar que saben i poden prendre més consciència de la distància social. Els nens, pel fet de ser nens encara, potser no a tots, els costa més.

4. Carlos Mayoral, escriptor

5. Marc Rius, politòleg

Residències de gent gran obertes, escoles tancades. Es veu que amb les residències no hi ha debats sobre si són un pàrquing o sobre si ara són segures (amb el que ha passat allà dins...). Som una societat cínica.

6. Clara Martínez Masó, educadora social

La nova normalitat és dir si has fet el pas o no d'anar a una terrasseta, jutjar a qui porta mascareta i a qui no la porta, a qui pren mesures i a qui no en pren; ser una experta en pandèmies i en predir el futur... La nova normalitat esgota una mica.