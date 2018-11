"Venjança judicial": l'actualitat en 7 tuits

1. Tricia Marwick, expresidenta del Parlament escocès

“Pensant en tu avui i sempre @ForcadellCarme. A la presó sense judici. Ara els fiscals espanyols volen una condemna de 17 anys per permetre que el debat tingui lloc al Parlament de Catalunya. La democràcia ha de guanyar i guanyarà. Mantén-te forta. #LlibertatPresesPolitiques”



Thinking of you today and always @ForcadellCarme. In jail without trial. Now the Spanish state prosecutors want to jail her for 17 years for allowing debate to take place in the Catalan Parliament. Democracy must win and it will win. Stay strong. #LlibertatPresesPolitiques https://t.co/bqMnjHFtgE