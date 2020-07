"Constitució amb lletra petita": l'actualitat en 9 tuits

1. Sonia Vivas, regidora de Justícia Social, Feminisme i LGTBI a l’Ajuntament de Palma (Podem)

Cuando veo como suspenden el tercer grado a los presos políticos catalanes tengo claro que para muchos, la Constitución tiene letra pequeña. En la cárcel no mueren nunca las ideas y los castigos injustos hacen que te abraces más a ellas.

2. Joseba Azkarraga, exconseller de Justícia basc (EA)

3. Estefania Molina, politòloga i periodista

4. Ernesto López Vallet, politòleg i jurista

No pueden ni cerrar cines ni gimnasios y nos amenazan decretar un nuevo confinamiento. Estoy a dos noticias como esta de tirarme por un barranco.

5. Sergi, tuitaire

Difícilment hi haurà brots en gimnasos si es respecten les mesures, millor preocupem-nos per alguns centres de treball, transports públics que van a gom a gom etc.