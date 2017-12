"Democràcia 'not found'": l'actualitat en 9 tuits

1. Joel Reguant, advocat

Depèn de què diguin tornen a la presó... mai pensava que viuria situacions que em descrivien els meus avis, ho juro. Democràcia not found #21D #JuntsXCat https://t.co/IUxYpoa5Wd

2. Francesc Homs, exconseller i exdiputat al Congrés (PDECat)

Mentrestant n’hi ha que passaran el Nadal a casa... #totmoltnormal #totmoltlegal El TC suspèn l'entrada a presó dels ultres condemnats per l'atac a Blanquerna https://t.co/Gh2FyDG1TR via @ARApolitica

3. Lina Ionescu, bloguera

Arrimadas dient que els independentistes no saben què volen fer. Ves que no sigui que sí que ho saben però no ho poden dir perquè els foten a la presó. Que fàcil que és ser cínic i omplir-te la boca de garanties democràtiques quan tens un estat fent-te la feina bruta.