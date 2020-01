"Si votes 'malament', l'Estat et corregeix": l'actualitat en 9 tuits

1. Francesc Vilallonga, professor de comunicació de la URL

Ofensiva judicial x terra, mar i aire. En 1 dia: -El Parlament europeu retira credencial de diputat de Junqueras -Llarena demana suplicatori a PE x jutjar Puigdemont i Comin -El TS reafirma suspensió com a diputat de Torra -El jutge de Manresa denega habeas corpus a Junqueras

2. Marta Rovira, secretària general d’ERC

El poder judicial espanyol segueix condemnant la democràcia: els referèndums són delicte, la llibertat d'expressió i manifestació limitades, les sentències europees no s'apliquen, anul·la els eurodiputats elegits a les urnes i, ara, inhabilita el President Torra #seguim

3. Xavier Monge, advocat d’Alerta Solidària

Avui posem fi a l'empresonament injust de 7 persones sota acusacions absolutament insostenibles de terrorisme, i posem fi també a una situació de tortura com és l'aïllament penitenciari.



No obstant, aquí no acaba el camí. Continuarem batallant fins a l'arxiu de la causa.