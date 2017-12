"El fracàs de la política": l'actualitat en 8 tuits

1. Jordi del Río, director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat

2. Marga Cruz, fotògrafa

3. Txomin Pérez, periodista

4. Itxaso Cabrera Gil, diputada a les Corts d’Aragó (Podem)

5. Montse Piñeiro, gestora de patrimoni cultural

6. Albert Velasco, conservador del Museu de Lleida

No hi ha Twitter per correspondre tanta estima i afecte. Sou de puta mare. Ara, cuideu-vos i estimeu-vos. I, sobretot, visiteu el museu, que és vostre. Ah, i una cosa més: el 21-D voteu com si no hi hagués demà.