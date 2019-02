"El fracàs de la Política, amb majúscula": l'actualitat en 8 tuits

1. Teresa Márquez, periodista

2. Rafa Cabeleira, escriptor

3. Agnès Marquès, periodista

4. Neus Torbisco-Casals, doctora en dret i professora de drets humans

5. Marc Pastor, escriptor



6. Pilar Rahola, periodista





7. Josep Maria Bartomeu, president del FC Barcelona

8. Raphael Minder, corresponsal del ‘New York Times’ a Madrid

The release of the former president of @FCBarcelona_es is also a reminder that Spanish justice system means defendants can be denied bail and then remain in prison for up to 2 years while awaiting trial. https://t.co/zefsyRGjt1