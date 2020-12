"Mana l'electoralisme": l'actualitat en 9 tuits

1. Carles Spa, politòleg

Electoralment pot ser una bona jugada això de l'Illa.

Políticament, crec que en plena pandèmia i inici de vacunació, Illa hauria de continuar sent ministre i acabar la feina.

Les dues coses alhora no poden ser.

Mana l'electoralisme. Vaja, com sempre. — Carles Spa (@CarlesSpa) December 30, 2020

2. Laia Balcells, professora a la Universitat de Georgetown

Fer Illa candidat a la Gene implica que el PSC pensa que el ministre de Sanitat ha fet una bona gestió de la pandèmia. O que qui surt més hores a la TV obté automàticament més vots. — Laia Balcells (@laiabalcells) December 30, 2020

3. Marc Font, periodista

Amb el relleu de @miqueliceta per @salvadorilla el PSC busca rendibilitzar la gestió de la pandèmia, projectar certa renovació (Iceta porta més de 20 anys de diputat) i, sobretot, convèncer més votants que el 2017 van decantar-se per Cs https://t.co/XdsB2q1eRo — Marc Font (@marcfontribas) December 30, 2020

4. Ramon Pardina, escriptor i guionista

Quines ganes tinc de veure Salvador Illa ballant als mítings. — Ramon Pardina (@RamonPardina) December 30, 2020

5. Ismael Peña-López, director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals del Govern

Mentre parlem del nou candidat, 2.000.000 d'indecisos esperen els programes. #Eleccions2021 — Ismael Peña-López (@ictlogist) December 30, 2020

6. Rosa Manyosa, actriu

Els metges reclamen més mesures restrictives per Cap d’Any i els polítics diuen que no, que no cal aplicar més restriccions. Què coi saben els metges, oi? — RousManyosa🎗🎬 (@rosamanyosa) December 30, 2020

7. Llus Aguilà, tuitaire

Veient la situació,

se’m congela la sang.

Fa por.

Penseu-vos molt si val la pena celebrar Cap d’Any. — Llus Aguilà (@LlusAguila) December 30, 2020

8. Cèlia Sànchez-Mústich, poeta

La bondat té efectes secundaris. Cap d'Any és més d'amics que de família, i conec bones persones que, per amor als amics, no gosen negar-se a una trobada poc fiable. "És que és una tradició, ja anirem amb compte..." Neguem-nos, també per bondat, a les bombolles promíscues. — Cèlia Sànchez-Mústich (@celiasmustich) December 30, 2020

9. Ester, metge