El Brexit més a prop: l'actualitat en 8 tuits

1. Guy Verhofstadt, coordinador del Brexit al Parlament Europeu

While I hope one day the UK will return, in the meantime this agreement will make a #Brexit possible, while maintaining a close relationship between the EU and UK, a protection of citizens rights and the avoidance of a hard Irish border. pic.twitter.com/ZAS152JNXO — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 14 de novembre de 2018

"Tot i que espero que algun dia el Regne Unit torni, mentrestant aquest acord farà possible el #Brexit però mantenint una estreta relació entre la UE i el Regne Unit, protegint els drets dels ciutadans i evitant una frontera irlandesa dura"

2. Jessica Elgot, corresponsal del 'The Guardian'

May says that the choice is between this deal, no deal, or no Brexit. That is aimed at Brexiters but may embolden some remainers, it concedes Brexit can be stopped. — Jessica Elgot (@jessicaelgot) 14 de novembre de 2018

"May diu que la tria és entre aquest acord, cap acord o que no hi hagi Brexit. Això va dirigit als 'brexiters', però podria donar ales a alguns 'remainers', ja que admet que el Brexit es pot aturar"

3. Fraser Stewart, estudiant de ciències polítiques a Glasgow

The UK increasingly looks like it has two options: stop brexit, or lose Scotland. If this agreement stands, the latter becomes virtually inevitable. — Fraser Stewart 🌻 (@fraserjfstewart) 14 de novembre de 2018

"Cada cop més sembla que el Regne Unit té dues opcions: aturar el Brexit o perdre Escòcia. Si aquest acord es manté, la segona opció esdevé virtualment inevitable"

4. David Newey, tuitaire

You can’t just have another vote because you don’t like the outcome of the first..... I voted remain, I don’t want a brexit, but you can’t undermine democracy when it suits.... imagine the division in our country if a second vote returns remain! #mess — David Newey (@DavidOfNewey) 14 de novembre de 2018

"No pots fer una altra votació perquè no t’ha agradat el resultat de la primera. Vaig votar 'Remain', no vull el Brexit, però no pots menysprear la democràcia quan et convé. Imagina la divisió del nostre país si en una segona votació tornéssim al 'Remain'! #mess"



5. Max, tuitaire



Q ilusión hace levantarse y enterarte que nos estan ofreciendo un nuevo estatut basado con el que se cepillaron el 2006 y que se volverán a cepillar una vez volvamos a caer a 4 patas! me siento pletórico! — Max (@Well086) 14 de novembre de 2018



6. Sílvia Casola, presidenta d’ERC a l’Hospitalet



El feminisme ha crescut quan ha entès que era divers i que aquesta era la seva major riquesa perquè ens interpel·la a totes i també a tots.

Crec que és el millor paral·lelisme que podem fer amb l'independentisme.

Lluites transversals per sumar i multiplicar! 💜 — Sílvia Casola 🎗 (@silviacasola) 14 de novembre de 2018



7. Gloria Elizo, diputada al Congrés (Podem)



Urdangarin pide al Constitucional su excarcelación para no sufrir "un perjuicio irreparable".



Perjuicio irreparable el de millones de personas, que vieron a chorizos y corruptos saquearlas y sumirlas en una crisis económica y social, sin ningún escrúpulo. https://t.co/na3c4MHH6l — Gloria Elizo (@GloriaElizo) 14 de novembre de 2018



8. Ramon Pardina, guionista i escriptor