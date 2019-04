"Mai podran empresonar les idees": l'actualitat en 9 tuits

1. Quim Torra i Pla, president de la Generalitat





2. Laia Estrada, regidora a l’Ajuntament de Tarragona (CUP)



Terrible. Que intentin humiliar d'aquesta manera Jordi Sànchez i el conjunt de l'independentisme, amb un decorat on només hi falta el Cristo, i alhora escoltar que es vol negociar l'autodeterminació amb el PSOE és paradigmàtic de fins on hem arribat. pic.twitter.com/NSWkwY04hT