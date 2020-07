"Finalment, bones notícies": l'actualitat en 8 tuits

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per poder visualitzar els tuits]



1. Jaume Ripoll Vaquer, cofundador i director editorial de Filmin





2. Rosa Cullell, consellera de Media Capital





3. Claudi Pérez, periodista





4. Eduard Voltas, editor



Els acords europeus són com l’EGM. Tots diuen que han guanyat.



5. Jofre Fité Benítez, pianista



He esborrat un tuit perquè quina mandra barallar-me. Però estic veient altre cop la queixa que "els de la cultura sou uns ploramiques/centralistes" i us convido a intentar viure de bolos fora de barna.



6. Gina Driéguez, historiadora de l’art



Al meu nucli proper trobem els dos exemples. Restauració i gimnàs. I us escolto dient "tanquen els Teatres i no els bars" i se'm trenca el cor. O quan minimitzeu la importància dels equipaments esportius perquè no és una cosa "que eleva l'esperit". Sigueu respectuosos.