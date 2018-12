El 21-D des de la xarxa: l'actualitat en 9 tuits

1. Berta Barbet, politòloga





2. Gabriel Pernau, periodista



Avui és un d'aquells dies que caldrà veure, llegir i escoltar molt per arribar a entendre una mica què ha passat i què no ha passat #21D #fakenews



3. J. Alonso-Cuevillas, advocat de l'expresident Carles Puigdemont





4. Clàudia, tuitaire





5. Bru Esteve, tuitaire





6. Màrius Serra, escriptor





7. Ester Capella, consellera de Justícia



El Gobierno de @sanchezcastejon declara “rebuig i condemna” per l’execució del president Companys. Ho valorem, però no volem gestos. Volem justícia. La justícia és un deure, no una concessió. Que anul·lin els consells de guerra. I que demanin perdó, com França i Alemanya. pic.twitter.com/PhLG7rCLvm