"A veure qui té la 'rojigualda' més grossa": l'actualitat en 9 tuits

1. Jordi Sendra, enginyer industrial





2. Gemma Nadal, periodista





3. Ismael Serrano, cantautor



Ok. No pasarán. Hermoso lema para luchar contra el fascismo. Pero han pasado. Y habrá que pensar por qué la gente se queda en casa y no vota o vota extrema derecha. Más allá de las consignas. Hay que reflexionar. Hay que movilizar el voto. Acercarse a la gente y a sus problemas.



4. Joan Julibert, periodista i professor a la UB





5. Dolors Boatella, promotora creativa





6. Edgar Rovira, politòleg





7. Glòria, periodista



No entenc tanta desesperació per l'entrada de Vox al Parlament andalús, quan porta un any representant l'acusació particular contra els líders independentistes i condicionant les nostres vides pic.twitter.com/a4BXIlMp2S