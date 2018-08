"Delictes inexistents": l'actualitat en 7 tuits

1. Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium



Seguiran jutjant delictes inexistents i pretendran que creguem en una justícia que ni és independent ni és justa. També per això necessitem una República. També per això vam votar l’1 d’octubre. Abraçada i sempre al vostre costat @perearagones @LlSalvado @jmjovellado. https://t.co/836uWayBmJ — Marcel Mauri 🎗 (@marcelmauri) 8 d’agost de 2018



2. Anna Salvador, politòloga i periodista



A més dls empresonats i exiliats, a més dls encausats com Jové i Salvadó, ara també Aragonès. Ens volen decapitar, ens volen fer miques. Xò no ho aconseguiran! Seguim forts, seguim convençuts #Seguim https://t.co/KeUUCGcOE7 — Anna #FemRepública (@nanasalvador) 8 d’agost de 2018



3. Carles Ferreira, politòleg



Em sap greu per les víctimes del #17A que el debat sobre el seu homenatge giri a l'entorn de Felip VI, però no es pot obviar que la immensa majoria dels catalans i catalanes es declaren republicans i que després del 3-O res serà igual. Polèmica inevitable, desgraciadament. — Carles Ferreira (@carlesferreira) 8 d’agost de 2018



4. Neus Munté, candidata del PDECat a l’alcaldia de Barcelona



La comissió extraordinària d’avui a l’ @bcn_ajuntament ha posat de manifest l’incompetència i deixadesa de l’equip de govern. Som aqui per situacions i fets greus. Zero autocrítica. Cap proposta per redreçar incivisme i inseguretat. Barcelona no s’ho mereix. #remuntembcn pic.twitter.com/WXkpV6JIQd — Neus Munté 🎗 (@neusmunte) 8 d’agost de 2018



5. Quim Brugué, catedràtic de ciència política a la UAB



Veure la ràbia que desperta l'alcaldessa @AdaColau no em sorprèn, però diu molt poc sobre la qualitat política d'un país que, més enllà de la realitat de la feina feta per uns i altres, no pot suportar als seus adversaris polítics. — Quim Brugué (@QuimBrugue) 8 d’agost de 2018



6. David Minoves, president del CIEMEN



L'incivisme i el deteriorament de la convivència als barris sempre l'acaben pagant els més febles. Ni venedors ambulants ni comerciants ni veïns són culpables de res. Si la notícia és l'enfrontament entre febles x l'espai comú, és el govern de BCN qui ha d'aportar solucions. — David Minoves (@davidminoves) 8 d’agost de 2018



7. Laia Estrada, regidora a l’Ajuntament de Tarragona (CUP)