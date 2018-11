"Armilles grogues": l'actualitat en 7 tuits

1. Martina, tuitaire

Per aquells que no ho sapigueu avui a França estàn tallant les autopistes i aixecant barreres als peatges per protestar per l'augment del preu dels combustibles, una iniciativa popular nascuda a les xarxes socials.

Ara aneu allà i els titlleu de "terroristes"...

#GiletsJaunes pic.twitter.com/cUA58HJ5ag — Martina (@Martina_mrtnk) 17 de novembre de 2018

2. Albano Dante Fachin, ex secretari general de Podem Catalunya

A França els #GiletsJaunes estan tallant carreteres per l'apujada del carburant. Què farien els francesos si el govern els hagués apallissat massivament, empressonat els seus líders, acabant condemnats en un judici que és una farsa? Per pensar. — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 17 de novembre de 2018

3. Júlia Taurinyà, productora artística

Pels qui diuen que a Catalunya, això de les Armilles grogues no seria possible per la repressió espanyola : prou de cercar excuses. L'estat francès també criminalitza les lluites, acusa militants de terrorisme, fa detencions arbitràries i colpeja els manifestants. — Júlia Taurinyà (@JuliaTaurinya) 17 de novembre de 2018

4. Llorenç Planagumà, geòleg membre de la coordinadora de Catalunya en Comú

Molt crític amb #GiletsJaunes que cerquen la defensa del vehicle particular, és a dir la propietat privada. Més impostos als carburants sempre és millor per la comunitat i el medi ambient. Cal incrementar la fiscalitat ambiental. — llorenç planagumà (@olloren) 17 de novembre de 2018

5. Laia, periodista

6. Ian Bremmer, president d’Eurasia Group

These Brexit Secretaries are resigning because they don’t think there are real consequences for their country. It’s still all about them.



Need a sense of real crisis before UK politicians are prepared to accept a compromise. We’re not there yet. — ian bremmer (@ianbremmer) 17 de novembre de 2018

“Aquests secretaris del Brexit estan dimitint perquè no creuen que hi hagi conseqüències reals per al seu país. Encara pensen només en ells. Cal que hi hagi una sensació de crisi real abans que els polítics del Regne Unit estiguin disposats a arribar a acords. Encara no som en aquest punt”

7. Andrew Adonis, membre del Consell Privat del Regne Unit

‘Technological solution’ to Irish border problem - a pencil, a ballot paper, a question offering choice between Mrs May’s deal & no Brexit, a ban on Russian & illegal activity, then human beings counting the votes. Then, almost certainly, no border problem — Andrew Adonis (@Andrew_Adonis) 17 de novembre de 2018

“Solució tecnològica al problema de la frontera amb Irlanda: un llapis, una butlleta, una pregunta que ofereixi una tria entre l’acord de May i el 'no' al Brexit, una prohibició a les activitats il·legals i russes i éssers humans comptant vots. Llavors pràcticament segur que ja no tenim problema a la frontera”