"Passi-ho bé": l'actualitat en 8 tuits

1. Antón Losada, analista polític i professor a la USC





2. Josep Costa, diputat al Parlament (JxCat)





3. Bernat Deltell, llicenciat en periodisme, filologia i música





4. Alejandro Fernández, president del PP a Catalunya





5. Gemma Reixach, dissenyadora gràfica





6. Judit, tuitaire





7. Joan Queralt, jurista i publicista





8. Mitzi Gaynor, actriu, cantant i ballarina

"Bravo Stanley Donen per una vida ben viscuda. Vaig tenir l’honor de ser dirigida per ell el 1960 a Surprise Package. Quin regal increïble era per al cinema: Cantant sota la pluja, Set núvies per a set germans..., la llista de clàssics és infinita, igual que el seu talent. #stanleydonen"

Bravo to Stanley Donen on a life well lived. I had the honor of being directed by him in 1960’s Surprise Package. What an incredible gift he was to the movies — Singin’ In the Rain, Seven Brides for Seven Brothers, the list of classics is endless, like his talent. #stanleydonen pic.twitter.com/loKKUMsZfd