"Els dolents estan guanyant": l'actualitat en 9 tuits

1. Marta, tuitaire





2. Elisenda Alamany, diputada al Parlament (En Comú - Podem)



Orbán, Salvini, Alternativa per a Alemanya no eren reacció a reivindicacions. L'expressió de molta gent indignada, frustrada, sense respostes i aterrida per la incertesa d'un mon on la nostra vida es governa no se sap on. Més reflexió i menys retrets ens ajudarien a combatre-ho.