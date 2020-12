"Un atac al model d'escola catalana": l'actualitat en 8 tuits

1. Adrià Font i Bofill, advocat



2. Meritxell Lavall, filòloga catalana



Estan protegint el castellà, que té milions de parlants al món, en comptes de protegir el català, que ja fa temps que ha iniciat el camí cap a la mort. Si no ens plantem ara, Espanya guanyarà la partida i perdrem la nostra llengua. Estan destruint la nostra identitat. pic.twitter.com/D4tGHaGekR

3. Gina Driéguez, historiadora de l’art



I què farà la justícia quan es presenti la Llei Celaá? No entenc res. https://t.co/uc7NFmHNZI

4. Marina Casadellà, professora a la Universitat de Leeds



Tant de bo tinguéssim un mínim del 25% del cinema en català 25% de la TV en català 25% de la política estatal en català 25% del sistema judicial en català Però no ho tenim. Només tenim l'escola.

5. Irene Massana Urgell, logopeda, mestra i neuroeducadora



Avui estreno mascareta transparent amb els alumnes sords. Em veuran els llavis i per fi els podré regalar un somriure ben ample, d’aquells que guareixen l’ànima, perquè treballar amb infants és la millor feina del món #goodmorning

6. Anna Piñol, regidora d’ERC a Matadepera



A l'espera del que digui el @Govern, a casa ja hem suspès el Nadal i Sant Esteve. I no, no els celebrarem al març. En un any ens haurem vist tots un sol cop, el juny passat. Trista però endavant.