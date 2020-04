Farmàcies col·lapsades: l'actualitat en 8 tuits

1. Tània Guasch, empresària



Era de lògica que avui tothom aniria a la farmàcia a buscar la mascareta, per molt que diguessin per activa i per passiva, no sortiu, no s'acaben, etc. Però preveient això que tothom veia. Com no es preveu una saturació al sistema informàtic? Hi ha coses que no s'entenen. https://t.co/SkH6bn9pBY — Tània Guasch (@Taniusku) April 20, 2020



2. Albert G. Martín, educador



No, no he anat a per la mascareta de la farmàcia que et “regalen” perquè trobo que hi haurà gent que la necessitarà més pel seu dia a dia, anar a treballar, a cuidar d’algú etc... #COVIDー19 #Covid_19 — Albert G. Martín (@AlbertMartin1) April 20, 2020



3. Ester F. Matalí, filòloga



És normal que la gent hagi anat de cop a buscar les mascaretes. Moltes persones no en tenen i encara la setmana passada es discutia sobre si eren necessàries o no. No és el meu cas, que en vaig comprar fa moltes setmanes, tot i que no les vaig fer servir fins que vaig emmalaltir. — Ester F. Matalí 🎗️ (@EsterMatali) April 20, 2020



4. Elisenda Roca, periodista, escriptora i directora teatral



Por cierto, las mascarillas tienen el 21% de IVA, impuesto de lujo. ¡De lujo! ¿Hola? — Elisenda Roca (@elisendastone) April 20, 2020



5. Andreu Orte, expert en polítiques i serveis locals



Si el passaport immunològic és la fòrmula triada per alguns governs per desconfinar progressivament, la gent que es pugui fer un test privat podrà sortir abans? — Andreu Orte (@AndreuOrte) April 20, 2020



6. Eloi Güell Fàbregas, guionista



Aquests que us emprenyeu pel passaport d'immunitat es perquè no sou immunes.

Jo ja n'he comprat un a la Universitat Rey Juan Carlos. — Eloi Güell Fàbregas (@eloiguell) April 20, 2020



7. Jordi Muñoz, professor de ciència política a la Universitat de Barcelona



Coincideixo amb les crítiques a la Generalitat per anunciar un pla de sortida dels menors com si s'anés a aplicar, quan no en té competències. Ara bé, també cal dir que si no té competències és perquè el govern espanyol els hi ha pres en una operació de recentralització — Jordi Muñoz (@jordimunozm) April 20, 2020



8. Lucía Tolosa, periodista