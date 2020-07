"Sentit comú!": l'actualitat en 9 tuits

1. Roberto Fernàndez, tuitaire



L' obligació de portar mascareta no ajudarà a reduir la pandèmia sinó va acompanyada d'altres mesures a nivel empresarial, polític o de responsabilitat individual de cadascú, però considereu que estem davant d'una societat madura que no necessita que li diguin que ha de fer?



2. Victòria Avellà, responsable de salut, emergències i medi ambient en una ONG



Cap via normativa pot substituir el sentit comú, però quan falta sentit comú l’única via és la normativa.



3. Tatxo Benet, productor audiovisual





4. Bettina, tuitaire



És curiós q aquí estiguem parlant de mascaretes i virus, quan a Anglaterra es parla de refer l'economia i com ajudar les empreses i per extensió els treballadors. Paraules del meu fill q acaba de tornar.



5. Mar Calpena, periodista



Això de la monarquia també són “brots controlats” o com?



6. Alberto Sotillos, sociòleg



El escándalo de las cuentas de Juan Carlos está al nivel del escándalo que supone que no esté pasando nada a pesar de ello.



7. Oriol Duran, director general d’anàlisi i planificació estratègica de l’Acció Exterior





8. Antonio Villarreal, tuitaire



Pues evidentemente que un caso activo de Covid-19 confirmado por PCR no puede ir a votar. Es como si estuviera ingresado en el hospital, aunque esté en su casa y sin síntomas. No tienes el alta y no puedes salir, ni a votar ni a la esquina, lo siento mucho.