"Ara ve la part difícil": l'actualitat en 9 tuits

1. Xavi Bundó, periodista



Ara ve la part difícil. Demanar (no ordenar) un confinament a les portes de les vacances quan una part important de la població donava el virus per superat. — Xavi Bundó (@xbundo) July 17, 2020



2. Àngela Garcia Lladó, divulgadora científica i professora a la UB



Ja podem dir que estem davant del primer govern de Schrödinger? Que autoritza i no autoritza, recomana i no recomana coses alhora? Això no passava ni a les pel·lícules apocalíptiques de virus. 👏👏 pic.twitter.com/DMfrOk94bp — Àngela Garcia Lladó (@agarciallado) July 17, 2020



3. Albert Sales, sociòleg i politòleg



Fer recomanacions enlloc d'imposar mesures pot estar bé. Però perquè tinguin efecte han de ser simples i s'han de comunicar de manera clara — Albert Sales (@albertsc79) July 17, 2020



4. Jordi Pueyo, tuitaire



A la feina m'acaben de preguntar si estem confinats o no. "We are a little bit confined" ha estat la meva resposta 😂 — Jordi Pueyo ☣️ (@jordipueyo) July 17, 2020



5. Carlos Baraibar, periodista



Podem fer totes les bromes que vulguem però la situació i el missatge són clars. El govern no pot legislar per tancar-nos a casa obligatòriament però el que és convenient és que ens hi tanquem. El que fem cadascú serà responsabilitat de cadascú. — Carlos Baraibar (@carlosbaraibar) July 17, 2020



6. Júlia Barceló, actriu i directora



Gent patint per no poder anar a segones residències mentre la majoria no sabem quan ens durarà mantenir la primera. 😭 — Júlia Barceló (@Barcelo_neta) July 17, 2020



7. Edgar Moreno, actor



"deixar de socialitzar", i posar al mateix sac discoteques (oci) i teatres (cultura).

Heu llegit "Un mundo feliz"?

I "1984"? — ɹɐƃpǝ (@EdgarMorenoTW) July 17, 2020



8. Clara Narvion, periodista



Si després de l'esforç titànic i valent de programadors públics i privats, artistes i festivals es decideix tornar a tancar el món de la cultura, em temo que el cop serà terrible, potser definitiu per alguns. Desitjo molt molt fort que no sigui així. — Clara Narvion (@claranarvion) July 17, 2020



