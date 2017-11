"Candidats amb tot l'honor": l'actualitat en 9 tuits

1. Marta Rovira Vergés, secretària general d'ERC

2. Andreu González, escriptor

Si Garcia Albiol diu que la llista unitària no és una bona idea, no cal descartar que sigui una idea brillant.

3. Carles Ferreira, politòleg, professor de ciències polítiques a la UdG

La llista única seria un producte per a l'autoconsum dels convençuts. Al meu entendre, per a eixamplar calen diverses llistes ideològiques.

4. Cris, tuitaire

Cuando dejéis de hablar de listas y partidos y habléis de resistencia me avisáis. Paso de usar mi tiempo libre volviendo a 2015.

5. Eduard Voltas, editor del 'Time Out'

6. Laia Balcells, professora a la Universitat de Georgetown

7. Marc, estudiant d'economia a la UPF

8. Argelia Queralt, professora de dret constitucional de la UB

No creer en el “procés actual” no es estar a favor del PP, ni de su corrupción ni su antipolítica con Cat. Simplem es no creer en el procés