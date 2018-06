Erdogan se la juga: l'actualitat en 8 tuits

1. Mikel Ayestaran, periodista



2. Beatriz Yubero, periodista



3. Xavier Godàs Perez, alcalde de Vilassar de Dalt (ERC)



4. Marisa Gallero, periodista



5. Enrique Pérez, tuitaire



Insinúa Sánchez que los catalanes provocarnos desconfianza y que somos desleales porque no hemos querido dialogar? Más de 7 veces se ha pedido diálogo y una solución pactada acorde a las leyes internacionales que la constitución dice proteger. Ellos ni pio, excepto para atizar.

6. Manuel García, tuitaire



7. Raül Romeva i Rueda, exconseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència



Raül: "Sempre és un goig poder parlar amb un demòcrata com Serrat sobre drets i llibertats. Gràcies per la visita i la conversa, Joan Manuel. No serem mai un plor, sinó un somriure fi." pic.twitter.com/8fHc6bx35Z