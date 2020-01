"I a veure què...": l'actualitat en 7 tuits

1. Gerardo Tecé, escriptor

2. Francesc Codina, filòleg

3. Marc Font, periodista

La decisió d' @Esquerra_ERC de mantenir l'abstenció a la investidura de Sánchez és coherent amb l'estratègia del partit. És massa aviat per saber si és encertada i òbviament és criticable, però el debat milloraria si s'eviten termes com "traïdors" per desqualificar-la

4. Natàlia Sànchez Dipp, diputada al Parlament (CUP)

No compartir l'estratègia d'ERC no et converteix en un friki hiperventilat de la mateixa manera que votar al PSOE no et converteix en un traïdor. Simplement no compartim l'estratègia de reforma de l'Estat que planteja ERC. Sense ruptura no hi ha reforma possible.