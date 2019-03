"Batalles de símbols": l'actualitat en 9 tuits

1. Silvio Falcón, professor de ciència política a la UB

Centrar la campanya electoral en denunciar la repressió de l'Estat em sembla encertat. Centrar el debat públic en la retirada (o no, a mitges, etc) dels símbols que denuncien la repressió és estratègicament inútil. — Silvio Falcón (@silviofalcon) 21 de març de 2019

2. Salvador Cardús, sociòleg

Les batalles de símbols no són ni ridícules ni inútils. Si no, la Junta Electoral, C’s i tutti quanti no les haurien pas començat. — Salvador Cardús Ros (@salvadorcardus) 21 de març de 2019

3. Isa Giralt, metge

Mentre anem degradant planeta, ens falten drets socials per conquerir i les dretes proposen armar a la població aquí a #Cat @QuimTorraiPla amunt i avall amb els llacets ! — isagiralt (@isagiralt) 21 de març de 2019

4. Gemma, tuitaire

Morirem de simbolisme. — Gemma (@GeMM__) 21 de març de 2019

5. Gemma Nadal, periodista

"No he viscut el conflicte basc, però pel que diuen els veterans, el que vam viure s'hi assembla molt". Ho acaba de dir un guàrdia civil en seu judicial. I no li cau la cara de vergonya, ni que sigui pels companys que van patir, de veritat, aquella violència #JudiciTV3CatRàdio — Gemma Nadal (@gemnadal) 21 de març de 2019

6. Rebecca Alabert, actriu

Fer cara d'odi és delicte?

Doncs sí en marchena veu la cara que li he fet al senyor que quasi m'atropella fa una estona en un carrer peatonal, em cauen 50 anys. — Rebecca Alabert (@sensebecca) 21 de març de 2019

7. Roger Prims, regidor a l’Ajuntament de la Garriga (CUP)

L'estratègia de criminalització és tan barroerament calculada que faria riure si tot plegat no fos d'una gravetat tan bèstia. https://t.co/w6a6lZOlm7 — Roger Prims (@Sistomatiques) 21 de març de 2019

8. Carlos Baraibar, periodista

Això de les armes és un exemple genial de com treballen Vox i cia. Posen sobre la taula un debat que NO EXISTEIX AQUÍ i el creen de 0. Els mitjans, casi sempre, ho amplifiquem. https://t.co/0mVWxmIKTJ — Carlos Baraibar (@carlosbaraibar) 21 de març de 2019

9. Meri Capdevila, psicòloga