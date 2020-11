El preu de la pandèmia: l'actualitat en 8 tuits

1. Maria Rosa Escardo, tuitaire



No trobeu q es una vergonya q fins avui no hagin rebaixat l'iva de mascaretes?



2. Juan Ramón Rallo, doctor en economia i professor





3. Adrià Pujol Cruells, escriptor



La quantitat d’autònoms que conec, que van tirant d’altes i baixes de la quota, no té nom. Quan la calcularan en funció de la facturació? Quan tindrem atur i baixes de tramitació senzilla? Quan podrem desgravar (com abans) segons què? És tan senzill...



4. Ramon Pardina, guionista





5. Francesc Codina Valls, filòleg i professor emèrit de la UVic



El que no hauria de fer la Generalitat és improvisar mesures testimonials per fer veure que disposa d’uns recursos que no té, perquè els té l’Estat.



El que cal fer és denunciar-ho i reclamar-los.

Per això és important negociar amb fermesa i claredat els pressupostos de l’Estat.