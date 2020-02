"Promeses incomplertes": l'actualitat en 8 tuits

1. Francesc Llobet, emprenedor digital



Que a la taula de diáleg per solucionar el conflicte polític, el govern espanyol hi vagi oferint el compliment de promeses incomplertes l’última vegada que es va dialogar en un marc autònomic, és un insult. Demostra que l’únic interessant de la taula és que es mantingui oberta



2. José Antonio Noguera, professor de sociologia a la UAB





3. J. Moisés Martín, economista





4. Marc Rius, politòleg



Hi ha fenòmens especials, únics, que ens fascinen i no veiem sovint. L’explosió d’una supernova, indicis d’encontres entre sapiens i neandertals... o com un partit es cruspeix un altre en directe, com PP amb Cs.