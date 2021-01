"La nova normalitat. Abrigueu-vos. Abriguem-nos": l'actualitat en 9 tuits

1. Txell, tuitaire



Anar a escola abrigats per anar a la neu. La nova normalitat. Demà, abrigueu-vos. Abriguem-nos.



2. Mireia Guillaumes, professora



Mentre Europa va tancant, aquí docents i centres educatius estem cridats a fer d'escut. Ho tornarem a fer, amb els recursos que tenim, cuidant-nos i cuidant-los, però q no ens repeteixin q les escoles són segures. En una pandèmia no hi ha res segur. #aleaiactaest #jahohedit