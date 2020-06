¿Rebrots puntuals o una nova onada?: l'actualitat en 9 tuits

1. Luis M. Berenguel, tuitaire

2. Cintia García, tuiraire

Os quejáis de los rebrotes pero no os ponéis la mascarilla porque "hace mucho calor" y no guardáis la distancia de seguridad con los colegas porque "los conozco tío y no tienen nada".

3. Giuseppe Quaresima, economista

4. Elenita Galán, inspectora de Treball i Seguretat Social

5. Júlia Olivé, periodista

6. David Vicente, metge oncòleg

7. Arturo Puente, periodista

8. Albert Moyano, periodista

9. Jaume Aulet, professor de literatura a la UAB

No posaria la mà al foc per Laura Borràs ni per pràcticament cap dels polítics que actualment ens representen. Ara bé, pels jutges i fiscals del Tribunal Suprem del Regne d’Espanya no hi posaria ni l’ungla afectada d’onicomicosi del dit xic del peu esquerre. #NoAlSuplicatori