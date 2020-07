"Muntar un partit al fort de l'estiu": l'actualitat en 9 tuits

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per poder visualitzar els tuits]

1. Joan Queralt, jurista

Nou pas cap la unitat de l'independentisme: un nou partit. La fragmentació fa la força — Joan Queralt (@JoanQueralt) July 25, 2020

2. Santi Estragués, regidor a Taradell (JxTaradell)

Hem demanat lideratge, objectiu e unitat. Lideratge ni ha, objectiu també i la unitat, si bé no es possible barrejar l’aigua i l’oli, intentarem fer entendre que l’aigua es clara i purifica i que l’oli malgrat mostrar-se superior, te un ADN que no li permet ajuntar-se. — Santi Estragués (@santiestra) July 25, 2020

3. Gerard Batalla Tàsies, pagès

Muntar un partit al fort de l'estiu. Viva la vida. — Gerard Batalla Tàsies (@gerardbat) July 25, 2020

4. Sandra Pérez García, experta en comunicació política

Por cada vez que no te lavas las manos, cierra un cine. Por cada vez que no te da la gana ponerte la mascarilla, quiebra una tienda. Por cada vez que no respetas la distancia de seguridad, una persona es entubada. Que no lo entendemos por las buenas, pues oye... — Sandra Pérez García (@sandradespacho) July 25, 2020

5. Esther Soler, tuitaire

Passarà que ens acostumarem a sentir, brot, rebrot, pic de contagis, serologia, Erte, test, UCI, recomanacions, tancament perimetral, horari limitat, nombre de morts quinzenal, taxa d'atur... i poca cosa més.

Com un soroll continu que primer molesta molt i després ja ni sents. — SOLER (@nomagradares) July 25, 2020

6. Ramon Pardina, escriptor i guionista

Ara tinc més a mà la targeta sanitària que el DNI a la cartera. És una prova de com ha canviat la vida en els últims mesos. — Ramon Pardina (@RamonPardina) July 25, 2020

7. Àitor Carmona, politòleg

Tancar gimnasos i discoteques no és per fotre ningú, és per prevenció. O què, hem d'esperar a tenir 78 contagis en una festa per a que les tanquin? — Àitor (@Aitorcaza) July 25, 2020

8. Ariadna, recepcionista d’hotel

La decisió de tancar l’oci nocturn, em semblaria mitjanament bé, si no m’hagués despertat i la primera història d’instragram que veig són 15 persones fent el botellón, al parc de la cantonada de ma casa... — Ari 🎗 (@ariadnaVP5) July 25, 2020

9. Agustí Danés, periodista