"No oblidem res!": l'actualitat en 8 tuits

1. Sònia Pau, periodista



. @AmnistiaCAT insisteix a demanar la "llibertat immediata" de @jordialapreso i @jcuixart Ja ho va fer el 18 d'octubre de l'any passat, aviat farà un any. Només per deixar clar que Amnistia sempre ha estat contundent: no hi ha cap raó pq siguin a la presó. https://t.co/iHr20efdHC — Sònia Pau (@Soniapauc) 15 d’octubre de 2018



2. Carles Orriols, arquitecte



Que què ha de fer Pedro Sánchez? Fàcil, el que reclama Amnistia Internacional: "les acusacions són infundades i han de ser retirades". https://t.co/X84vui2d25 — Carles Orriols (@carles_orriols) 15 d’octubre de 2018



3. Aurora Madaula, diputada al Parlament (JxCat)



Fa 78 anys el règim feixista de Franco va afusellar el President Companys, detingut per la Gestapo a l’exili. Avui el recordem altre cop amb presos polítics i exiliats. La repressió no aturarà la voluntat de llibertat pacífica i democràtica dels catalans. #PerCatalunya ! pic.twitter.com/fyfvvhsFv0 — Aurora Madaula #JuntsperCatalunya🎗 (@Aurora_Madaula) 15 d’octubre de 2018



4. Elisenda Alamany, diputada al Parlament (En Comú Podem)



Companys no és només l'únic president d'un govern democràtic afusellat pel feixisme.



Representa una vida dedicada als valors republicans de llibertat, igualtat i fraternitat. Per damunt de tot, celebrem el llegat que ens deixa per al present. pic.twitter.com/LYVaeH7blf — Elisenda Alamany (@Elisendalamany) 15 d’octubre de 2018



5. Jordi Cabré, advocat, periodista i novel·lista



No puc estar-me d’apuntar que, prèviament l’any 34, el govern de la REPÚBLICA espanyola el va condemnar a 30 anys de presó (rebel·lió) per proclamar l’Estat Català (a banda de suspendre l’autonomia catalana, i etcètera). Si volem aprendre, no oblidem RES! https://t.co/aYhswysR5V — Jordi Cabré (@jordicabre) 15 d’octubre de 2018



6. Xavi Noriguis, tuitaire



Doncs Franco passarà dels afores de Madrid al centre. Amb botigues, serveis, el Bernabeu i el metro a dos minutets. — Xavi Noriguis (@Xavinoriguis) 15 d’octubre de 2018



7. Francesc-Marc Álvaro, periodista



Crec que és ser exacte afirmar que Casado utilitza una metodologia i un discurs propis de tots els neofeixistes a Europa. El drama és que la democràcia espanyola no reaccioni contra això. — Francesc-Marc Álvaro (@fmarcalvaro) 15 d’octubre de 2018



8. Oriol Bartomeus, politòleg i professor a la UAB