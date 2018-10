"Molts caps per lligar": l'actualitat en 8 tuits

1. Antón Losada, analista polític i professor a la USC

Todos los que decían que no iba a haber presupuestos porque @psoe y @ahorapodemos no se iban a entender, explicándonos ahora lo malo que es que se entiendan y haya presupuestos. — Antón Losada (@antonlosada) 11 d’octubre de 2018

2. Ricardo de Querol, periodista

Que nadie cante victoria con la subida del salario mínimo ni con todo lo demás que han pactado Sánchez e Iglesias. Quedan muchos cabos sueltos: el apoyo de los nacionalistas catalanes, la decisión final será del PNV, y a ver cómo ve Bruselas estas alegrías en el gasto... — Ricardo de Querol (@ricardodequerol) 11 d’octubre de 2018

3. Míriam Nogueras, diputada al Congrés (PDECat)

Repetim per enèsima vegada: si no hi ha gestos i moviments vers els presos polítics i exiliats, i no hi ha proposta política d’autodeterminació, el PSOE tindrà un NO nostre als pressupostos. Ho sap el @PSOE i ho sap @ahorapodemos https://t.co/jbQuAYW2HL — Míriam Nogueras 🎗 (@miriamnoguerasM) 11 d’octubre de 2018

4. Laura Pous Trull, cap de Món a l’ACN i excorresponsal a Brussel·les

Diu la vicepresidenta Calvo que a Escòcia no hi va haver un referèndum pactat. Ahà. Suposo que vaig estar quatre anys vivint en un món paral·lel https://t.co/Raf0AbOvbb pic.twitter.com/O9RHin4Sbn — Laura Pous Trull (@laurapous) 11 d’octubre de 2018

5. Guillem Clapés, assessor polític i de comunicació

Res tu, que el setembre del 2014 hi va haver una al·lucinació mundial col·lectiva i tot el planeta va veure una referèndum d'independència a Escòcia que resulta que no va existir mai.

Després de sentir això no sé si avui m'he de prendre la pastilla vermella o la blava. https://t.co/XxVBKWL4ZX — Guillem Clapés 🎗️ (@guillemclapes) 11 d’octubre de 2018

6. Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium

Segons el Gobierno del PSOE agunes imatges de l’1-O són fake news; a Catalunya hi ha fractura social; a Escòcia no hi va haver un referèndum pactat... i aquests són els del diàleg. Ahà. https://t.co/lAHsgWHIJh — Marcel Mauri 🎗 (@marcelmauri) 11 d’octubre de 2018

7. Francesc-Marc Álvaro, periodista

La senyora @carmencalvo_ vol reescriure la història a partir de la postveritat més evident. https://t.co/xcKNrOd9nU — Francesc-Marc Álvaro (@fmarcalvaro) 11 d’octubre de 2018

8. Gina Driéguez, historiadora de l’art