"O Puigdemont o Soraya": l'actualitat en 10 tuits

1. Pilar Rahola, periodista

Havien dit q aplicarien 155 i estarien el temps q calgués. Ara amb 7 setmanes volen eleccions. Serà q no veuen possible dominar-nos? — Pilar Rahola (@RaholaOficial) 28 d’octubre de 2017

2. Josep M. Mainat, productor

Jo hi aniria a aquestes eleccions del Rajoy. Me les prendria com un referèndum legal i pactat. Per rematar el tema. — Josep M. Mainat (@MainatJM) 28 d’octubre de 2017

3. Sergio de Maya, politòleg i professor associat a la UB

Som tan independents q s'accepten cessaments i el President ja no parla des de Palau? — S d M (@ayameds) 28 d’octubre de 2017

4. Sergi Marí, tuitaire

Em pregunto com podem ser útils la gent de a peu?

A part dels carrers, que sempre hi seran, què podem fer pels nostres dirigents? Pel país? — Sergi Marí (@enSergioles) 28 d’octubre de 2017

5. Carles Garcias, tuitaire

Si el President ens demana oposició democràtica al 155 i seguir treballant per les conquestes assolides, això és el que hem de fer. Seguim! — Carles Garcias (@CarlesGarcias) 28 d’octubre de 2017

6. Xavier Domènech, diputat al Congrés (En Comú Podem)

En moments com aquests sortir per no dir res no és allò que necessita el país — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 28 d’octubre de 2017

7. Montse Forga, advocada

als q us ha faltat “algo” més èpic al discurs del President @KRLS :

El missatge de q ell i el Govern no acaten el cessament no és suficient? — montse forga (@montseforga) 28 d’octubre de 2017

8. Amadeu Brugués, bloguer

O Puigdemont o Soraya. Renoi. Si totes les preguntes són així, traurem la república amb matrícula d’honor. — Amadeu Brugués (@AmadeuBrugues) 28 d’octubre de 2017

9. Josep Costa, lletrat i professor de teoria política (UPF)

Ara vaig a dir una obvietat: Per ser un estat cal un govern que governi. Si no, no ho ets. — Josep Costa (@josepcosta) 28 d’octubre de 2017

10. Irene Planas, estudiant de veterinària