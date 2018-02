"Una gàbia jurídica": l'actualitat en 8 tuits

1. Montse Forga, advocada



..no se q decidiran demà els partits @Esquerra_ERC i @JuntsXCat PERÒ el q SÍ se és q vam votar la majoria dels independentistes el #21D : #restitució de @KRLS x fer efectiva la #República NO #autonomisme NI #acatament del 155 #PuigdemontPresident o #PuigdemontPresident



2. Josep Costa, diputat al Parlament (JxCat)



Res no il·lustra millor la bifurcació entre la realitat democràtica i el legalisme espanyol que un govern liderat des l’exili i la presó. Podem afrontar-ho ara o més endavant, però és impossible dissimular que allò que vàrem votar el 21D no té cabuda en aquesta gàbia jurídica.



3. Maria Vila, advocada



La Generalitat estarà buida de poder per sempre més: de l'autonomia només en queden les menjadores. Per quatre càrrecs hem d'acceptar que el parlament no pugui triar el president de la Generalitat?