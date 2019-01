"El que ahir era il·lusió, avui tot són rebaixes": l'actualitat en 8 tuits

1. Diego R., politòleg i llibreter



El 7 de gener és com el dia després a unes eleccions: —Els carrers encara estan ornamentats, però són encara més tristos que dues setmanes abans. —El que ahir era il·lusió, avui tot són rebaixes.



2. Victòria Avellà, responsable de salut, emergències i medi ambient d'una ONG



Avui hi ha dos col·lectius especialment satisfets: el dels creadors d'APPs de control de calories i activitat física i el dels propietaris de gimnasos.



3. Susagna, emprenedora



He anat a comprar verdura, i la botiga estava plena. Era com una processó de gent entonant el mea culpa, autoflagelant-se amb els apis i el julivert...



4. Chema Clavero, expresident de Súmate





5. Xavier Eritja Ciuró, diputat al Congrés (ERC)





6. Gemma Pascual, vicepresidenta d’Acció Cultural #del País Valencià



Manuel Valls, que era a la taula dels polítics, en escoltar el discurs del guanyador del Pla li va etzibar a la delegada del govern: “¡Pero cómo permites esto!”. Senyor Valls, ens pot explicar concretament com pretenia impedir la llibertat d'expressió de @martigau ?



7. Eva Piquer, periodista i escriptora



Jo el que no entendria és que algú fes un discurs públic a Catalunya sense fer referència a la injustícia flagrant que estan patint els presos polítics.



8. Laura, tuitaire



Globus d'Or de Drama per una pel·li musical i Globus d'Or de Comèdia per un drama. Bé. No sóc la única amb contradiccions a la vida. Dilluns de #GoldenGlobes