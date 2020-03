Els cops de porra als drets humans: l'actualitat en 8 tuits

1. Joaquín Urias, professor de dret constitucional





2. Neus Torbisco-Casals, investigadora, doctora en dret i professora de drets humans





3. Laura Huerga, editora



Sembla que ja preparen el terreny per justificar que el coronavirus serà la causa de la propera crisi. Una crisi que és culpa de la necessitat de creixement constant del capitalisme en un món de recursos finits. I justificaran, per la crisi, més retallades i més desigualtats.



4. Jordina Armengol López, graduada en dret





5. Jaime Palomera, doctor en antropologia econòmica





6. Pablo Maza Molina, periodista





7. Eduard Biosca, actor



Era necessari que uns anéssin a presó i altres a l'exili. És necessari que uns seguin a la taula de negociació i altres s'organitzin per la via unilateral. És necessari que uns es manifestin i d'altres tallin carreteres. El que no és necessari és insultarnos. No cal.