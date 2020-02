"El difícil camí del diàleg": l'actualitat en 8 tuits

1. Miquel Àngel Estradé, exsenador (ERC)



No crec que Sánchez ens permeti autodeterminar-nos (ni vol ni podria) però que avui s'entrevisti amb Torra (a qui fa quatre dies titllava de supremacista que havia fracturat Catalunya) té una evident significació política i simbòlica que des de l'escepticisme hauríem d'aprofitar



2. Andreu Vázquez, bloguer



Si la taula de negociació no es considera una eina, sinó una concessió, aquesta perd tota la utilitat com a resolució de conflictes. El gest evident de la reunió d'avui entre presidents, i la taula de diàleg es queden en això: gest. És un canvi estètic, no material. #AmnistiaAra