"Més preocupats pel Barça que per la República": l'actualitat en 7 tuits

1. Jona, tuitaire



Gurús tertulians dient que el Tsunami no és democràtic perquè els que estan al darrera no donen la cara.

Ara bé, si aquests donen la cara els detindran per terrorisme.

I un munt de pseudo-indepes més preocupats pel Barça que per la república: el futbol primer.

Així està el dia. — Jona (@JotrumaIndepe) December 10, 2019



2. Sergio R., tuitaire



Amics Tsunamierus. Crec que no té cap sentit donar pel sac pel clàssic. Mes que res perquè no farà canviar cap posició del govern d'espanya ni tampoc de la Unió Europea. Crec que amb posar la pancarta com es fa en cada partit ja es fa prou reivindicació i es fa visible la demanda https://t.co/HHT5b2WOf4 — Sergio R. 💙❤️ (@SergiRdrgz) December 10, 2019



3. Sandra, tuitaire



No penso fer punyetero cas al plànol, per on pugui, em posaré.



Amés aquests punts normalment són controlats des de les 7 del matí per personal del camp que no deixen aparcar i GU retira els cotxes, mossos tallen els carrers en partits importants 4 hores abans.



Realisme — Sandra Sandras 🍋 (@SandraSandras2) December 10, 2019



4. Roger Vilalta, periodista



Aquesta dosificació de les accions i verticalitat (des de no se sap on), aquest saber esperar les ordres com a bons xaiets...



El clima opressor deu ser insofrible, però com el quarter general de #tsunamidemocratic segueixi espaiant-ho tant, els soldats se li faran reservistes. — Roger Vilalta (@rogervilalta) December 10, 2019



5. Eduard Voltas, editor



La setmana passada el PSOE va passar de “crisi de convivència” a “conflicte polític”, i avui ha passat a “conflicte polític sobre el futur de Catalunya”.

El comunicat conjunt també parla de “respecte insutucional mutu”. D’enfotre-se’n de les trucades de Torra, a això. 1/2 — Eduard Voltas (@eduardvoltas) December 10, 2019



6. Laia Estrada, regidora a l’Ajuntament de Tarragona (CUP)



Si hi ha d'haver negociacions reals (implicaria poder parlar d'autodeterminació i amnistia i, ara per ara, d'això no hi ha ni rastre) s'hauria de produir entre interlocutors avalats. Que un sol partit polític s'erigeixi com a interlocutor, excloent la resta d'actors és absurd. — Laia Estrada (@EstradaLaia) December 10, 2019



7. Bel Zaballa, periodista i assessora lingüística