"Doctrina Truman 2.0": l'actualitat en 8 tuits

1. Jaume Freixes, periodista





2. Antonio Tajani, president del Parlament Europeu





“Segueixo amb molta atenció els esdeveniments a Veneçuela. Contràriament a Maduro, Guaidó sí que té legitimitat democràtica. S’han de respectar les manifestacions i la llibertat d’expressió d’un poble que està fart de passar gana i patir els abusos de Maduro”



3. Carles Viñas, professor d’història contemporània a la UB





4. Mireia, treballadora social





5. Jill Stein, metge i excandidata presidencial del Partit Verd dels EUA



US has backed right-wing coups up and down Latin America for 100+ years. Not one was about democracy. All have been to enrich the global elite. But we’re supposed to believe this time in Venezuela - which has the world’s largest oil reserves - is different?