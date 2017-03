L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'Bienvenido, Mister Marshall'

Avui desembarquen a Catalunya el president del govern espanyol, la vicepresidenta i el ministre de Foment.

A ‘La Vanguardia’ ja han explicat que Rajoy ve a anunciar una inversió en infraestructures a Rodalies per a aquest mandat (2017-2020, aproximadament) de 1.900 milions d’euros. I 2.000 més fins al 2025.

1.900 milions són molts diners. En quatre anys de mandat equivaldrien a una inversió anual de gairebé 500 milions d’euros. Només cal saber que en l’època d’Ana Pastor, el govern del PP va prometre 300 milions d’euros per a obres urgents a Rodalies. Doncs bé, al pressupost del 2015 hi havia una partida de 30 milions, de la qual se n’han executat uns 15.

No, Rodalies no ha estat una prioritat del govern espanyol. I sentir parlar del corredor mediterrani al PP és una broma. Recordo una vegada més: entre Màlaga i Portbou, Espanya crea el 50%, aproximadament, del seu PIB. Comptin tot el que produeix l’agricultura andalusa, murciana, valenciana, catalana, més la indústria i el port de València, i els de Tarragona i Barcelona, més tot el turisme des de la Costa del Sol fins a la Costa Brava. Estan units aquests territoris per alta velocitat? No. En canvi, des de Màlaga, Alacant, València, Tarragona i Barcelona vostè pot anar amb alta velocitat a Madrid. Aquesta és, exactament, la prioritat que dona l’estat espanyol al corredor mediterrani. I el que volen fer és fer-lo passar per Madrid. I, home, el mínim que se li pot demanar a un corredor mediterrani és que passi per la costa del Mediterrani

I un últim comentari sobre l’entrevista de Màrius Carol a Rajoy que em sembla significatiu. Li pregunta: “Alguns experts com Herrero de Miñón o Rubio Llorente han defensat que es podria reconèixer la personalitat de Catalunya en la Constitució. De fet, per al País Basc es va trobar una excepcionalitat, no seria possible per a Catalunya?”.

La pregunta no pot ser més de tercera via: encaixem Catalunya a la Constitució? Resposta: “Jo no soc un constitucionalista, soc el president del govern d’Espanya; la meva missió fonamental és complir i fer complir la llei. En aquest moment no em sembla el més raonable fer una reforma [...] cal ser prudents [...] no veig una situació de prou serenitat [...] en el futur [...]”.

Mariano Rajoy anuncia 667 milions per acabar el tram Vandellós-Tarragona del corredor mediterraniO sigui, la recepta de sempre: deixar passar el temps, no tocar res. I, sobretot: la seva missió fonamental és fer complir la llei. El president del govern no és un líder, no ha de tenir cap idea, cap lideratge, cap visió estratègica. Només ha de complir la llei. Naturalment, darrere aquesta aparent falta d’idees s’amaga una gran idea en què Rajoy basa el seu lideratge i el PP la seva visió del país: en qüestió de Catalunya i de repartiment de poder, Espanya ja està acabada i no es toca res.