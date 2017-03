Mazoni, Carles Belda i Sanjosex, al Minipop 2017

La setena edició del Minipop ha tancat un cartell de luxe, encapçalat per La Bien Querida (en acústic), Mazoni, Carles Belda i Sanjosex. Altres de les propostes del festival de cultura i música contemporània per a tots els públics són Cala Vento, Marion Harper, Pavvla, Retirada!, Espaldamaceta, Bibiana Ballbè DJ i Superpandas DJs. El Minipop 2017, que se celebrarà del 2 al 4 de juny a l’escenari dels últims anys, el passeig de les Palmeres de Tarragona, segueix apostant per artistes de prestigi i valors emergents del pop català.

L’encarregat d’obrir el festival el divendres 2 de juny serà el cantautor tarragoní José Juan González, conegut artísticament com a Espaldamaceta, que sortirà a l’escenari presentant el seu nou disc. A continuació, l’Albert i el Cuervo de Retirada!, una de les sorpreses més agradables del panorama independent català, oferiran la seva primera actuació a les comarques tarragonines. La nit de divendres acabarà amb Càntut, una proposta deliciosa i artesanal de Carles Belda i Sanjosex que sembla feta expressament per al Minipop. Els dos artistes s’han posat d’acord per recuperar i actualitzar cançons tradicionals dels nostres avis per a totes les generacions.

La selecció de dissabte arrencarà amb tres dones: Paula Jornet, una actriu que ha fet el salt a la música i amb un sol disc ja està triomfant més enllà del nostre territori; el pop electrònic vital i intimista de Marion Harper, i el concert acústic de La Bien Querida, un dels fitxatges més destacats del festival amb un cançoner farcit d’himnes casolans.

Seguirà un dels plats forts del Minipop 2017: Mazoni. El projecte de Jaume Pla arriba amb un nou disc en què torna a l’essència de la cançó per fer emocionar el passeig de les Palmeres. A continuació, el festival viurà una cloenda memorable amb el duet empordanès Cala Vento, que s’estrena a Tarragona. Per acabar, els Superpandas, els DJ de capçalera del Minipop, allargaran la festa per als que mai no en tenen prou.

L’endemà Bibiana Ballbè posarà la banda sonora del vermut de diumenge. La periodista cultural encomanarà la seva passió per la música i les noves tendències punxant una sessió retro hip-hop que farà les delícies de grans i petits.

L’Espai CaixaForum, la novetat

Com sempre, l’oferta del Minipop és àmplia i variada i també inclou altres disciplines artístiques a més de la música. En aquest apartat, una de les novetats d’aquest any és l’Espai CaixaForum, que comptarà amb una programació pròpia. D’una banda, en aquest racó es podrà fer el taller Mediterrani en xapes, vinculat a l’exposició sobre la riquesa i la diversitat de la flora i la fauna del mar i les amenaces a la sostenibilitat mediambiental. De l’altra, els més petits coneixeran el robot interactiu Quírici i aprendran a jugar amb les formes geomètriques.

Altres incorporacions a la programació d’aquesta setena edició seran una galeria d’art amb les fotos del taller de minireporters de l’última edició i la transformació de l’Espai Dansa en una Silent Disco.

En la línia de les edicions anteriors, també hi haurà espai per als tallers creatius, el teatre, el cinema i la literatura, a més d’un espai dedicat als infants de 0 a 3 anys dissenyat per les Tecletes, una zona de descans, oferta gastronòmica i la celebració paral·lela de la cinquena fira de coses boniques Minicrafts, en l’últim tram de la Rambla Nova. Segueixen obertes les convocatòries per seleccionar els paradistes de la Minicrafts i les propostes de l’Espai Tallers Creatius. El 17 de març acaba el termini de la primera i el 18 d’abril de la segona.

Els abonaments per als tres dies de festival es posaran a la venda després de Setmana Santa en diferents punts de Tarragona, Reus, Valls, Constantí i Cambrils i, online, a Productesdelaterra.cat. El preu anticipat es manté a 6 euros fins al dia 1 d’abril. De l’1 d’abril a l’1 de juny les entrades es podran comprar a 9 euros i a taquilla en costaran 12. L’entrada és gratuïta per als menors de tres anys.