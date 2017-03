El TEDxTarragona escalfa motors

Shine és el tema escollit per a la tercera edició del TEDx a la ciutat de Tarragona, el 12 de maig al Palau de Congressos. Shine com a invitació a descobrir idees que brillen, que ens conviden a fer-ho i a ser més conscients de totes les coses bones que ens envolten. Així, hi haurà diferents personalitats que aportaran la seva visió i experiència vital. Un d’ells, i sens dubte el més conegut, serà l’expresident del FC Barcelona i exdiputat al Parlament de Catalunya Joan Laporta. Altres ponents confirmats són Andrea Vilallonga (assessora d’imatge), Joaquín Ruiz de Arbulo (catedràtic d’arqueologia a la URV), Maria Batet (formadora d’emprenedors), Xavier Martí (investigador especialitzat en fenòmens electromagnètics) i Néstor Guerra (formador i emprenedor). L’entrada per assistir al TEDxTarragona costa 20 euros. Recordem que fins ara el TEDx que se celebrava a Tarragona es denominava TEDxPlaçadelFòrum, però, un cop consolidada la iniciativa, han pogut canviar la denominació afegint-hi el nom de la ciutat, seguint les normes TED.

Micròfon obert per al públic

Aquest any, com una de les grans novetats, els organitzadors del TEDxTarragona seleccionaran cinc ponents entre els ciutadans que els enviïn les seves propostes. Així, setmanes abans de la cita, les persones que vulguin pujar a l’escenari i tractar un aspecte al voltant de la temàtica d’aquest 2017 ( shine ), podran fer-ho durant quatre minuts (en lloc dels entre 15 i 18 dels speakers convidats). L’equip de TEDxTarragona seleccionarà els cinc millors després d’analitzar les propostes i fer una audició privada.

TEDxTarragonaSalon

Aquesta és una altra de les novetats del 2017. TEDxTarragona estrena el format TEDxTarragonaSalon, un concepte més íntim de TEDx en què l’aforament estarà limitat a un màxim de 100 persones i que es farà tres vegades aquest any, la primera el 31 de març al Col·legi d’Arquitectes de Tarragona. El tema en aquest primer TEDxTarragonaSalon serà el passat, present i futur de la planificació urbanística. A diferència del format convencional TEDx, aquí l’audiència podrà debatre amb els ponents i no ser simplement un grup d’espectadors.

Abans de l’edició del TEDxTarragona es farà la ja clàssica marató de traduccions. Aquesta activitat consisteix a reunir un grup de gent que vulgui col·laborar amb els organitzadors per traduir a l’anglès les ponències de l’any passat. Els traductors rebran una petita formació per part dels membres de TEDxTarragona i tot seguit es posaran a fer la feina, que habitualment es resol en una tarda (el 2016 es va fer en una de les sales de Tarragona Impulsa).

TED és una organització sense ànim de lucre dedicada a idees que valgui la pena difondre, en general en forma d’intervencions breus i potents (18 minuts o menys) fetes pels pensadors i creadors més importants d’avui dia. Moltes d’aquestes xerrades es donen en la conferència anual de TED a Vancouver, al Canadà, i es posen a disposició del públic i de manera lliure a TED.com. Alguns dels conferenciants TED han sigut Bill Gates, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Monica Lewinsky, Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Sal Khan i Daniel Kahneman.