Torna a obrir les portes el Parc Samà

El Parc Samà va tornar a obrir les portes el 31 de març amb una nova gestió i novetats importants. Va ser la residència de descans que l’any 1881 es va fer construir Salvador Samà i Torrents, marquès de Marianao, entre Cambrils i Montbrió. El parc es reinaugura sota la nova gestió d’Expertus Turisme i Oci. Aquesta empresa va decidir el setembre del 2016 apostar per recuperar el parc i, juntament amb la propietat actual de la marquesa de Marianao, han definit un nou model de gestió. El volen convertir en un referent de l’oferta d’oci de la Costa Daurada, basat en la cultura i la natura, a més de continuar sent un espai emblemàtic per a la celebració d’esdeveniments.

El nou Parc Samà s’estructura en cinc àrees temàtiques. La primera explica la influència de la vida a les colònies en el disseny i configuració del parc; la segona vol donar a conèixer els diferents estils paisatgístics al seu jardí, principalment romàntic, amb set arbres declarats monumentals per la Generalitat; el tercer, el Modernisme o la lleialtat de l’art a la natura, on destaca el treball de l’arquitecte Josep Fontserè en el disseny i construcció d’aquesta obra; el quart, l’exotisme de Cuba i la passió pels animals a través dels colors i l’exotisme de les seves aus, i la cinquena, el Jardí amb Memòria, que dota de sentit el projecte actual i futur del parc, ja que recupera la memòria dels esdeveniments que va acollir i la rellevància que va tenir per a la societat de la seva època.