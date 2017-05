La Vila Vermella, la joia de les muntanyes de Prades

Prades és una de les viles més pintoresques, fotogèniques i visitades de la Costa Daurada i de l’interior del Baix Camp. Els principals atractius se centren en el seu patrimoni històric i en l’espai natural que l’envolta, ja que la població està situada al cor de les muntanyes de Prades.

La història del municipi s’inicia amb la Reconquesta. En aquell moment les muntanyes de Prades van servir com a element de defensa per als sarraïns que s’havien establert a l’entorn de Siurana. Però a mitjans del segle XII Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, després d’apoderar-se de Lleida i Tortosa va encerclar i reduir Siurana, en va expulsar els sarraïns i va repoblar la contrada. Aleshores el centre de gravetat de la muntanya es va desplaçar de Siurana a Prades, que poc després, l’any 1159, va rebre una carta de poblament.

Aquest és l’origen històric de Prades, també coneguda com la Vila Vermella. I és que el color roig és present tant a les pedres de la muralla com a l’església i una bona part de les cases. Aquesta coloració és la de la pedra afilada que configura bona part de la perifèria de la vila, una característica única a Catalunya.

Entre els principals punts d’interès del poble hi ha la plaça Major, porticada i dominada per una font d’estil renaixentista. En el mateix espai trobem l’església parroquial, dedicada a Santa Maria. És d’estil gòtic i de nau única. La façana principal té diversos elements renaixentistes. Davant d’una de les portes laterals hi ha una antiga creu de terme del segle XIII.

També trobem trams de muralla amb restes del castell, dos portals romànics, diverses mostres d’art gòtic i una torre de defensa quadrangular.

Tot i estar ubicada a uns dos quilòmetres del centre del poble, val la pena visitar l’ermita dedicada a la Mare de Déu de l’Abellera. L’edifici és del 1570 i el 1578 s’hi va afegir el campanar. Va ser reformada completament al segle XVIII.

Un espai natural privilegiat

La vila també destaca per l’entorn natural. I és que la quasi totalitat del terme de Prades es veu afectat pel PEIN (pla d’espais d’interès natural). Hi conflueixen, a més, dos senders de gran recorregut (GR), motiu pel qual és una zona idònia per als amants de l’excursionisme. En aquest sentit un dels punts més atractius és el tossal de la Baltasana. També conegut localment com la Torre, es tracta d’un pic que s’enlaira fins als 1.201 metres sobre el nivell del mar i és el més alt de les muntanyes de Prades.