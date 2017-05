Hi ha moltes maneres d’arriscar, i una és fer vi, un viatge als dubtes. L’Agrupació +500 és una petita gran reunió de viticultors (30 famílies i 400 hectàrees) que neix fa 8 anys i que ha madurat amb la implicació de Varietal 500 i la seva premissa: “Els vins excepcionals neixen en circumstàncies excepcionals”. Al Pla de Manlleu, a la frontera entre el Camp de Tarragona i el Penedès, s’hi fa vi i la història amb la vinya es remunta al segle X. La nomenclatura homenatja l’alçada respecte del nivell del mar, i pressuposa frescor i aroma als vins. El dibuix d’un pàmpol comparteix protagonisme a l’etiqueta amb el segell de producció agrària ecològica.

L’aventura al Pla de Manlleu és social, solidària i sostenible. Dona vida a un entorn natural poc conegut però amb un alt valor paisatgístic i patrimonial, amb el castell de Selma com a emblema. Entre un pulmó boscós, cabanes de pedra seca i torres de guarda, els viticultors cultiven varietats autòctones i foranes per expressar l’alçada, el terroir, el clima i la mà de l’home. La del gerent de Varietal 500, Lluís Figueras, soci de l’Agrupació, que professionalitza la comercialització del Nou de +500 i amplia el nombre de vins a compte propi. I, sobretot, la de l’enòleg Josep Mitjans, que sap que el futur del vi passa per l’ecologia a la vinya i per un mètode natural i respectuós en l’elaboració. Geòrgia obre els ulls a Mitjans i per això recupera l’àmfora d’argila per afinar els vins i respectar la fruita, amb llevats autòctons. “Vins humans i de territori”, diu sense admetre matisos. El Pla de Manlleu és un territori estimat, comprès, valorat i ara vinificat. La seva dona, Tere Nin, hi té les arrels familiars. En el vi, a més a més de la ciència i la tècnica, hi ha la passió i la persona.

El sommelier Josep Roca parla de “lleugeresa, acidesa que mossega i aromes alegres” per definir el vi de montònega d’El Nou de +500. Una cita que, amb matisos, és transversal als tres altres vins de Varietal 500: Cau de Roig (garnatxa negra i merlot), Sot del Cel (sauvignon blanc) i Niu d’Estel (escumós de garnatxa blanca). Les noves anyades (2016) són un reflex dels sòls pobres i argilosos del Pla de Manlleu, que condicionen fins i tot el color del vi. La relació qualitat preu és bona i els vins guanyen valor amb il·lustracions suggerents a l’etiqueta.