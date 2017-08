La Bisbal ajusta el sostre casteller del mes d'agost

260x366 La Colla Vella dels Xiquets de Valls descarrega el primer 5d9f complert executat a la Bisbal del Penedès / Tjerk van der Meulen La Colla Vella dels Xiquets de Valls descarrega el primer 5d9f complert executat a la Bisbal del Penedès / Tjerk van der Meulen

La diada de la festa major de la Bisbal del Penedès no ha decebut però ha tornat a demostrar que es tracta d'una de les places més dures de l'any. A quinze dies de la diada de Sant Fèlix, tres de les quatre colles que es trobaran a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès han volgut mostrar gran part de les seves cartes. Tot i el gran nivell de l'actuació, les colles no han pogut superar les sis construccions de gamma extra viscudes a Vilanova i la Geltrú i el nombre de llenyes, cinc en total, hauria de ser preocupant si a finals de mes les colles opten per apujar encara més el llistó.

Els Castellers de Vilafranca han sigut els primers a alçar castells al carrer del Doctor Robert. Han optat per iniciar la seva actuació amb la construcció més valuosa de les descarregades enguany, el tres de nou amb folre i agulla. Després de completar-ne tres aquesta temporada, el quart ha tornat a mostrar les mateixes debilitats que la formació ja havia salvat en les ocasions anteriors. L'estructura del tres s'ha obert molt a la conjunció entre el folre i el pis de terços i això ha provocat que es tanqués per la part alta. Després de la primera aleta, el tres ha acabat cedint per dalt. Han decidit reconduir l'actuació amb un quatre de nou folrat, una de les estructures que podrien alçar un pis més enguany a la diada de Sant Fèlix. Buscant asserenar ànims amb un altre gamma extra, han bastit el dos de nou amb folre i manilles, si bé el castell s'ha acabat mostrant nerviós i ha patit diverses complicacions durant el descens. En la ronda de repetició, han demostrat la seva perseverança en atacar el quatre de nou amb folre i agulla. Les mides han sigut molt més correctes que les del tres però la sortida brusca dels últims pisos del castell ha provocat la caiguda de l'espadat.

Vint-i-cinc anys després que la Colla Joves Xiquets de Valls completés a la Bisbal per primer cop en l'era moderna dels castells una construcció de nou pisos, l'agrupació vallenca ha decidit iniciar la seva actuació amb el tres de nou folrat per sumar el número cent carregat o descarregat a la petita localitat del Baix Penedès. Els de la camisa vermella no podien fallar però avui ho han hagut de donar tot quan, amb l'entrada de la canalla, el tres ha començat a brandar a tots els nivells. No han pogut descansar fins a la sortida del pis de quints però finalment l'han pogut descarregar. Molt més tranquil s'ha mostrat el quatre de nou amb folre, que han pogut descarregar sense gaires complicacions. L'atac a la gamma extra ha hagut d'esperar, ja que la colla ha decidit que no era el dia per provar el dos emmanillat. Han descarregat el tres de vuit amb el pilar amb l'alineació que volen fer servir per alçar-lo un pis més en les pròximes setmanes.

La primera colla a descarregar una construcció de gamma extra avui ha sigut la Vella dels Xiquets de Valls. Els rosats han optat per començar la seva exhibició amb l'única estructura de gamma extra que ja havien descarregat enguany, el cinc de nou amb folre. Han tornat a demostrar que li tenen les mides ben preses. El cinc ha mantingut el tremolí habitual però el domini ha sigut absolut en tot moment. L'actuació de la Vella ha sigut molt ambiciosa, que ha decidit buscar el seu primer quatre de nou amb el pilar de l'any. L'estructura ha mostrat falta de rodatge i ha patit grans dificultats per mantenir les mides. El castell, molt castigat, ha acabat fent llenya just en el moment en el qual l'acotxador se situava dins del pilar. Han decidit completar la tercera ronda amb un tres de nou amb folre que ha notat el desgast d'una actuació que s'ha viscut sota un sol de justícia. Tot i així, la colla no s'ha arronsat i ha decidit repetir el quatre amb el pilar, que ha acabat patint problemes similars i ha fet llenya després de l'aleta de l'estructura exterior. Després de dues llenyes de gamma extra, els rosats han decidit completar les rondes amb el quatre de vuit amb el pilar.

La colla protagonista a la ronda de pilars ha sigut sense cap mena de dubte la Joves Xiquets de Valls, que ha decidit que l'estructura per estrenar enguany la gamma extra seria la del pilar de vuit emmanillat. Els vallencs han bastit l'espadat amb gran delicadesa però, tot i una defensa espectacular durant el descens, el castell s'ha acabat trencant quan l'enxaneta ja havia arribat a les manilles. La colla ha celebrat amb timidesa el tercer castell d'aquest tipus carregat del seu historial perquè estava convençuda que avui podia ser el dia per descarregar-lo. La Colla Vella dels Xiquets de Valls s'ha apuntat sense complicacions el segon pilar de set amb folre de l'any mentre els Castellers de Vilafranca han decidit finalitzar la diada amb un pilar de sis amb novetat al segon pis.

La jornada ha comptat també amb la participació de la colla local que, si bé diumenge ja va celebrar la diada de festa major, ha aprofitat la cita per fer un castell i un pilar. Els Bous de la Bisbal han triat el quatre de set, una estructura que encara no han pogut completar mai i que avui també han hagut de desmuntar. S'han afegit a la ronda de comiat amb el pilar de cinc aixecat per sota.

Castellers de Vilafranca: i 3d9fa, 4d9f, 2d9fm, 4d9fa c, P6

Colla Joves Xiquets de Valls: 3d9f, 4d9f, 3d8p, P8fm c

Colla Vella dels Xiquets de Valls: 5d9f, i 4d9fp, 3d9f, i 4d9fp, 4d8p, P7f

Colla Castellera de la Bisbal del Penedès: id 4d7, P5xs