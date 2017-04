‘L’Esperidió’ estrena una nova col·lecció de contes castellers

260x366 L’Esperidió serà el primer personatge casteller de la nova col·lecció de contes infantils / Eduard Polo L’Esperidió serà el primer personatge casteller de la nova col·lecció de contes infantils / Eduard Polo

L'Associació d'Amics de la Colla Jove Xiquets de Tarragona segueix ampliant la seva col·lecció de contes infantils. Després que el passat mes de setembre presentessin el quart volum de ‘Els Contes del Seguici de Tarragona’, estrenen un nou projecte de la mà d'Insitu Comunicació. ‘L'Esperidió’ serà el primer volum d'un nou recull de contes infantils il·lustrats que donaran vida a alguns dels personatges castellers més coneguts de la història de les torres humanes.



L'entitat tarragonina pretén reconèixer la importància d'un grup d'il·lustres castellers, destacar els motius pels quals van arribar a suposar un referent per a les seves respectives colles i per al global del món casteller.



‘L'Esperidió’ compta amb els textos d'Anna Gispert i Magaroles, coneguda activista cultural i presidenta de l'Associació Professional d'Estudis de la Llengua Catalana, i amb les il·lustracions d'Eduard Polo, un dels autors d'alguns dels cartells més emblemàtics de la Colla Jove Xiquets de Tarragona en els últims anys. El primer conte de la col·lecció ‘Personatges Castellers’ girarà entorn de Jaume Tarragó i Plana, conegut pel sobrenom de l'Esperidió, que va passar a la història a la segona meitat del segle XIX en descarregar el quatre de nou sense folre, amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls, durant les festes de Santa Tecla de 1881.



El conte, que estarà disponible a diverses llibreries del territori català, podrà comprar-se a través de la botiga en línia de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, afegint-se així a la gamma de productes oficials i llicenciats que donen suport al món casteller. L'Associació d'Amics de la Colla Jove ha anunciat ja la primera presentació en societat del llibre, que tindrà lloc el dijous 6 d'abril a l'edifici de l'Antiga Audiència de Tarragona, i ja ha fet públiques les dates per a la seva arribada a Vilafranca del Penedès, el proper dia 19 d'abril, i a Valls, el dijous 20.