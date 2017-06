El Pati acull els primers gammes extres

La temporada castellera inaugura avui el pas a les grans construccions: els Castellers de Vilafranca han obert la veda dels gammes extres a la diada del Pati de Valls, i ho han fet amb una estructura de gamma superior com és el 3 de 9 amb agulla i amb el 2 de 9 emmanillat. Els verds han aprofitat al màxim la seva primera participació en una diada al bressol dels castells, a excepció de la trobada castellera de la Candela.

540x306 La Colla Joves Xiquets de Valls carrega el tres de nou a la diada del Pati / EFREN GARCIA La Colla Joves Xiquets de Valls carrega el tres de nou a la diada del Pati / EFREN GARCIA

La Colla Joves Xiquets de Valls ha començat la diada amb un gust agredolç. En la primera ronda han estrenat el primer castell de 9 de la temporada, el 3 de 9 amb folre, que ha quedat en carregat. Ha pujat d'entrada amb problemes a l'encaix amb el folre, que ha provocat un tremolí constant que s'ha incrementat segons abans de l'aleta. Un cop l'enxaneta ha travessat l'estructura, ha estat impossible mantenir el control del 3, i s'ha acabat trencant tot just iniciar el descens. No han abaixat el llistó, i en la segona ronda han alçat el 4 de 8 amb agulla. Els vallencs han demostrat un gran domini del pilar enguany, si bé no han vist recompensada la feina, ja que després de descarregar el 4 exterior l'espadat ha caigut, tot just quan l'enxaneta n'iniciava el descens. L'última ronda amb el 4 de 8 ha servit per calmar els ànims i de passada rodar l'estructura de cara a alçar-la un pis més.

540x306 Els Nens del Vendrell han descarregat el quatre de vuit a Valls / EFREN GARCIA Els Nens del Vendrell han descarregat el quatre de vuit a Valls / EFREN GARCIA

Els segons en l'ordre d'actuació han sigut els Nens del Vendrell, que han apostat pel 4 de 8 en la primera ronda. El castell, si bé ha pujat rebregat, amb la canalla a dalt s'ha estabilitzat i, tot i perdre un pèl les mides al descens, l'han controlat fins al final. En la segona ronda, els vendrellencs han desmuntat el 3 de 8 amb la canalla ja a dalt per evitar tenir un ensurt amb una estructura que cal seguir rodant per atacar reptes superiors. El 2 de 7 en la tercera ronda ha servit per calmar-se i demostrar el bon nivell tècnic dels Nens, amb un domini excel·lent de l'estructura en tots els compassos. El 3 de 8 en la tercera ronda ha servit perquè els Nens del Vendrell tanquin l'actuació amb la clàssica de 8. Han aprofitat la ronda de pilars per estrenar l'espadat de 6, que ha patit seriosament durant el descens de l'enxaneta, però l'esforç titànic dels membres del pilar han permès dur-lo a bon port.

540x306 Els Moixiganguers d'Igualada han igualat la seva millor actuació i han descarregat el dos de vuit amb folre / EFREN GARCIA Els Moixiganguers d'Igualada han igualat la seva millor actuació i han descarregat el dos de vuit amb folre / EFREN GARCIA

Els Moixiganguers d'Igualada han començat fort l'actuació a Valls, amb el 2 de 8 amb folre, el seu castell sostre. Els morats han dominat a la perfecció el 2, han controlat els moments més delicats de l'estructura i l'han sabut treballar durant la descarregada. En la segona ronda han desmuntat el 3 de 8, però hi han tornat en la ronda següent. En el segon intent, l'estructura ha pujat calmada i han pogut descarregar-la sense cap entrebanc. El 4 de 8 en la ronda de repetició ha servit perquè els morats esclatessin en crits d'eufòria, per haver aconseguit igualar els seus millors registres.

540x306 Els Castellers de Vilafranca han descarregat el dos de nou amb folre i manilles / EFREN GARCIA Els Castellers de Vilafranca han descarregat el dos de nou amb folre i manilles / EFREN GARCIA

Per la seva banda, els Castellers de Barcelona no s'han quedat enrere. Els vermells han aprofitat la seva cita a Valls per estrenar els seus castells de 9. El 3 de 9 amb folre que han descarregat en la primera ronda ha demostrat la feina feta fins ara, amb un domini de l'estructura durant tota l'execució. El 2 de 8 en la segona ronda ha donat més problemes que el 3 anterior, i és que encara no li tenen ben agafada la mida. Si bé en un primer peu s'evidenciaven problemes d'alçades, al segon intent la construcció s'ha estirat i entregirat durant l'aleta. Tot i així, la tranquil·litat i la concentració han sigut claus per no perdre els nervis i descarregar el primer 2 folrat de l'any. En la tercera ronda els barcelonins han descarregat un controlat i dominat 4 de 8, que serveix per seguir rodant l'estructura de cara a fer la pujar aviat sobre un folre.

540x306 Els Castellers de Barcelona estrenen els nous pisos descarregant el tres de nou amb folre / EFREN GARCIA Els Castellers de Barcelona estrenen els nous pisos descarregant el tres de nou amb folre / EFREN GARCIA

Els Castellers de Vilafranca van marcant el ritme de la temporada. Primer van estrenar, un mes abans del que és habitual, el primer castell de 9 de l'any. Avui, a la plaça del Pati de Valls, han dut els primers gammes extres, que inauguren la temporada alta de castells. Els verds, a més, no han fet l'estrena de les grans construccions amb el 2 de 9 o el pilar de 8, els gammes extres més habituals a l'inici de l'estiu, sinó que ho han fet amb el 3 de 9 amb folre i agulla, un castell de gamma superior. Tot i l'enorme dificultat d'aquesta estructura, el domini que li tenen els vilafranquins ha fet que només patissin en els moments més delicats, amb el pilar ja format i amb el descens de la canalla, que malgrat tot han sabut controlar i descarregar sense més complicacions. El 2 emmanillat de la segona ronda ha demostrat la capacitat de lluitar els castells dels verds; els problemes a manilles han fet perillar molt seriosament el castell, que ha estat a punt d'enfonsar-se durant el descens, però els recursos dels seus membres i la capacitat de lluitar fins a l'últim alè han aconseguit que tothom mantingués la seva posició fins al final de l'execució i que s'apuntessin, així, el segon gamma extra del dia i de l'any. L'entrebanc, inesperat, ha vingut en forma de pilar de 7 amb folre. L'espadat és una de les estructures insígnies de la colla i, contra tot pronòstic, s'ha trencat després de l'aleta, malgrat salvar uns forts moviments prèviament.



Colla Joves Xiquets de Valls: vano de 5, 3d9f c, 4d8a c, 4d8, 2 P4 + 2 P5

Nens del Vendrell: P5, 4d8, id 3d8, 2d7, 3d8, P6, 2 P4

Moixiganguers d'Igualada: P5, 2d8f, id 3d8, 3d8, 4d8, vano de 5

Castellers de Vilafranca: P5, 3d9fa, 2d9fm, 4d9f, P7f c

Castellers de Barcelona: P5, 3d9f, 2d8f, 4d8, Vano de 5