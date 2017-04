Els Xicots presenten el llibre “35 converses castelleres amb un Xicot de Vilafranca”

Els Xicots de Vilafranca van presentar dimarts passat, en el marc de la celebració del 35è aniversari de la colla, el llibre “35 converses castelleres amb un Xicot de Vilafranca”, un recull dels articles que Xavier Llenas, expresident de la formació, ha anat publicant al seu blog personal “Un Xicot de Vilafranca”. Algunes personalitats del fet casteller, a més, hi participen fent una rèplica als articles de Llenas, que tracten sobre alguns temes d’actualitat del món de les torres humanes: el Concurs de Castells de Tarragona, la diada de Sant Fèlix, la situació castellera de la capital de l’Alt Penedès…



El pròleg, a càrrec de Pep Ribes i Daniel Garcia Peris, introdueix l’obra des d’una doble vessant castellera i bloguera, i dóna pas a un reguitzell de participacions que van des de l’antic mossèn de la vila, Xavier Aymerich, fins al director de la revista Castells, Santi Terraza, tot passant per personalitats tan destacades al món casteller com l’historiador Pere Ferrando, periodistes com Josep Torreño i el bloguer Òscar Montserrat “Tete”. Tot plegat sense deixar de banda els membres de referència de la pròpia colla, com l’actual cap de colla Gabi Cot i la presidenta Esther Vicente, així com Aina Mallol, cap de colla de la formació durant les millors temporades que han registrat els vermells fins al moment.



A la presentació, un dels primers actes de l’aniversari que organitza la colla vilafranquina, es van aplegar un bon nombre d’assistents d’entre els quals en destacaven algun dels col·laboradors del llibre “35 converses castelleres amb un Xicot de Vilafranca”.